Crianças que sofreram acidente aéreo na Colômbia são achadas com vida 40 dias depois

Depois de 40 dias perdidas na floresta amazônica da Colômbia, quatro crianças indígenas foram encontradas vivas nesta sexta-feira (9), 40 dias após um acidente aéreo sofrido em 1º de maio. A informação foi divulgada pelo presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Uma alegria para todo o país! Apareceram com vida as 4 crianças que estavam perdidas há 40 dias na floresta colombiana”, escreveu Petro no Twitter, em que também publicou uma foto de vários militares e indígenas que participaram da operação de busca para encontrar os irmãos, de 13, 9, 4 e 1 ano.

O avião — um Cessna 206 — transportava sete pessoas na rota entre Araracuara, na província de Amazonas, e San José del Guaviare, cidade da província de Guaviare, quando emitiu um alerta de socorro devido a uma falha no motor na madrugada de 1º de maio. Três adultos, incluindo o piloto, morreram em decorrência da queda, e seus corpos foram encontrados dentro do avião.

As equipes de resgate, apoiadas por cães de busca, já haviam encontrado frutas descartadas que as crianças comiam para sobreviver, bem como abrigos improvisados feitos com vegetação da selva. Aviões e helicópteros do Exército e da Força Aérea da Colômbia participaram das operações de resgate.

Divulgação

O presidente colombiano já havia informado em 18 de maio que as crianças tinham sido encontradas, mas a informação não se confirmou na ocasião, e ele acabou se retratando.