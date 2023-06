Depois a gente conversa

Conheci uma garota sensacional hoje! Com 27 anos e completamente cega, a estudante de jornalismo Elismárcia veio conhecer a sede do Grupo Agora e coube a mim a nobre função de concierge de nossa inusitada visitante.

Ser o guia de uma pessoa cega trouxe um pesado encargo em meu peito; eu devia ser os olhos dela durante o tempo em que ela estivesse na emissora. Já adiantei logo minha descrição: “Olha, Elismárcia, eu sou bem magrinho…”. A mentira não colou porque a Daniela, nossa colega, lascou uma gargalhada. A Dani me paga!

Voltando ao tour que fizemos, nunca aprendi tanto em nenhum outro. Espero ter correspondido às expectativas dela já que busquei, com rigor incrível, descrever o cenário, a mesa de operação, as câmeras, o teleprompter, a bancada, o púlpito etc. Digo que aprendi muito porque o relato que lhe fazia das coisas me mostraram que eu próprio não observava tantos detalhes no dia a dia. Essa turma que tem deficiência física sempre me inspira. Não é de compaixão que eles precisam; suas almas têm sede de oportunidade! Eles não esperam de favor, mas de reconhecimento; não querem esmola, mas salário!

Elismárcia engrossa a fila de 45 milhões de irmãos e irmãs brasileiros que têm algum tipo de deficiência (física, intelectual, sensorial etc). Esse é o tamanho da população da Argentina, o segundo país mais populoso de nosso continente! Destes, 13 milhões são deficientes físicos. As políticas públicas de acessibilidade e inclusão ainda não estão à altura do desafio de incluir essa turma toda no mercado de trabalho ou de consumo, para prejuízo do país, não apenas deles.

Espero que os governantes e nós próprios adotemos, cada vez mais, medidas para incluir absolutamente a todos. Até lá, porém, continuarei a ver, assistir e contemplar pessoas como a Elismácia, essa minha futura colega de trabalho (se Deus quiser), a vencer na vida a despeito de toda invisibilidade que a sociedade cruel e covardemente lhes impõe. E você aí? Está reclamando porque o pneu furou? Rasgou a meia calça? Voltou um cheque no banco? Que foi? Não gostou da mistura hoje? Acha que tem muitos motivos para reclamar, não é? Vai bater um papo com a Elismárca, depois a gente conversa.