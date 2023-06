Devido ao feriado, movimento de automóveis na BR-163 começa subir nesta quarta-feira

O feriado prolongado de Corpus Christi de 2023 começa a impactar no tráfego da BR-163/MT a partir desta quarta-feira (7 de junho) com o aumento do fluxo de veículos de passeio e redução na presença das carretas e caminhões. Essa é uma característica comum no trecho entre Itiquira e Sinop, onde a rodovia é administrada pela concessionária Nova Rota do Oeste. Com o período mais seco, é importante ficar atento à fumaça e incidência de queimadas às margens da rodovia.

De acordo com a previsão de tráfego da Nova Rota, o fluxo de automóveis será intenso em três dias do ‘feriadão’. Nesta quarta-feira, quando iniciam as programações para aproveitar a folga, o aumento estimado é de 28%. O crescimento na presença dos veículos de passeio na rodovia continua acima do normal nesta quinta-feira (8 de junho) chegando até 20% a mais que em dias normais. Já o domingo (11 de junho), último dia de feriado e quando as pessoas retornam para casa, deve ser a data com maior intensidade no fluxo, com 32% automóveis a mais.

Com relação aos veículos de carga, a maior redução no movimento está prevista para a quinta-feira (-12%) e domingo (-6%). No restante dos dias, não haverá uma alteração considerável, segundo a previsão da Concessionária.

Vale destacar que apesar da diminuição do fluxo de veículos de carga na BR-163, a rodovia segue com intensa presença de carretas e caminhões, uma característica marcante do trecho sob concessão. Desta forma, a Nova Rota do Oeste alerta aos condutores de veículos de passeio que redobrem a atenção, respeitem a sinalização e sigam a legislação de trânsito.

Seca e queimadas – A gerente de Operações da Nova Rota do Oeste, Bárbara Natane, lembra que o período seco em Mato Grosso é marcado por focos de queimadas, interferindo na segurança viária. Desta forma, os motoristas não devem descartar lixo na rodovia, especialmente embalagens de vidro, metal e bitucas de cigarros. Esses materiais podem originar incêndios.

Ao trafegar pela rodovia e identificar incidência de fumaça e/ou fogo, o condutor deve estacionar em local seguro. Não é recomendado atravessar regiões com focos de queimadas e visibilidade prejudicada. A gerente orienta ainda aos condutores para que não tentem de controlar as chamas por conta própria.

“Ao identificar fogo ou fumaça no trecho sob concessão, o condutor pode entrar em contato com a Nova Rota do Oeste pelo 0800 065 0163 ou avisar em uma das nossas bases. As equipes são treinadas para adotar as medidas cabíveis para as situações existentes e acionar o Corpo de Bombeiros, quando necessário. Não é recomendado que os motoristas tentem controlar as chamas”, comenta.

Cuidados e precaução – Bárbara Natane lembra ainda que temos um trecho da rodovia em obras e operação de tráfego em ‘Pare e Siga’. Por isso, é importante dispor de itens básicos, como água e alimento, caso seja necessário esperar por alguns instantes para percorrer viagem.

“Esses itens são importantes para toda e qualquer viagem. É sempre bom estar precavido. Pedimos ainda que os motoristas tenham calma e paciência na rodovia, respeitem a sinalização de obras e as orientações repassadas por quem está trabalhando na rodovia”, finaliza.