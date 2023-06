Dia do Doador de Sangue | MT Hemocentro realiza atividades na missão de salvar vidas

O MT Hemocentro realiza atividades em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira (14.06).

Além da música, os doadores também receberão bolo de pote em agradecimento pela parceria na missão de salvar vidas. “Essa é uma data muito especial em que externamos nosso agradecimento a todos os doadores que, com esse gesto altruísta de doar sangue, nos ajudam diariamente a salvar centenas de vidas”, diz a diretora do Hemocentro, Gian Carla Zanela.

Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro neste link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.

O banco de sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30, e fornece o atestado de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pode doar, a unidade fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.

No interior do estado, as doações podem ser feitas nas Unidades de Coleta e Transfusão, localizadas nos seguintes municípios: Juína, Juara, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sinop, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Sorriso.