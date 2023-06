Diocese inaugura Casa dos Padres nesta segunda-feira (12)

A Diocese de Rondonópolis-Guiratinga inaugura nesta segunda-feira, 12/06, o lar para acolhimento de padres que necessitem de alguma atenção especial de saúde.

A chamada Casa dos Padres funcionará em um imóvel (permutado pela Mitra com a organização humanitária católica Cáritas) à avenida São Paulo VI, 445, Vila Operária, Rondonópolis.

Segundo o bispo Dom Maurício da Silva Jardim, na programação de inauguração está prevista Missa às 10h, seguida de almoço, está confirmada a com presença de 34 padres e religiosos da diocese, vindos de todas as paróquias.

CUDADOS – Dom Maurício explica que a estrutura criada pela Diocese tem o objetivo de cuidar da pessoa dos presbíteros que necessitem de algum tipo de atenção especial e não apenas os idosos já aposentados. “O padre que doou sua vida numa paróquia e tem idade avançada ou que terá que ser submetido a uma intervenção cirúrgica ou ainda que precisa de repousou para recuperação. Ou de modo provisório, por uma semana, um mês; ou vai necessitar de morar nesta casa. E é responsabilidade da Diocese cuidar da pessoa do padre, porque ele não ordena para si ou para sua família e sim para Igreja local. Quem cuida dos outros também precisa se deixar cuidar pelos outros”, resumiu.

AJUDA – A Casa dos Padres, apresentada a imprensa no dia três de maio, é dotada de três apartamentos, refeitório, cozinha, capela, sala de estar, um quarto para cuidador e uma área externa. E está sendo mobiliada com auxílio da comunidade, através de uma campanha que recebe doações para esse fim, através da chave Pix (66) 9 9925-6757.

“A Diocese já investiu na casa R$ 25 mil para colocar o sistema se segurança (câmeras e alarme), três camas, ar condicionado, fogão, geladeira, sofá, TV, utensílios para cozinha e agora aguarda as doações da população para completar a mobília e inclusive instalar uma enfermaria”.

SEGURANÇA – Ainda falando sobre os benefícios que a casa oferecerá aos padres que abrigar, o bispo lembrou que, de certa forma, a Diocese também será beneficiada por esse acolhidos. “Ela atende a preocupação dos padres sobre o que será da minha vida na terceira idade. E eles podem morar aqui e ainda ajudar a Diocese na celebração dos sacramentos e ajudas as paróquias”.

Com Maurício disse que o “projeto de organização e funcionamento da casa dos padres está ainda em construção” e que o “tema já vem sendo discutido pela Pastoral Presbiteral da Diocese que cuida especificamente, da pessoa do padre nas dimensões humana, espiritual, intelectual e pastoral missionária”.

O bispo finalizou explicando que irá “iniciar um caminho de escuta dos possíveis residentes da casa” e no dia da inauguração irá nomear um padre diretor para casa”, cujo nome será conhecido apenas no ato inaugural.