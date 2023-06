Duas pessoas são esfaqueadas no Terminal Rodoviário do Tietê

Duas pessoas foram esfaqueadas dentro do Terminal Rodoviário do Tietê, localizado na avenida Cruzeiro do Sul, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, por volta das 8h30 desta terça-feira (6).

Segundo informações da Polícia Militar, um homem com arma branca feriu as pessoas após um desentendimento. Assim que chegaram ao local, os agentes conseguiram deter o suspeito, armado com uma faca.

Uma das vítimas foi socorrida por populares e encaminhada a um hospital da região. A outra foi atendida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro do Hospital de Santana.

O suspeito foi conduzido ao 13º Distrito Policial, da Casa Verde. A ocorrência continua em andamento. A Socicam, empresa que administra o Terminal Rodoviário do Tietê, informou que está apurando o caso e, em breve, se posicionará sobre o fato.