Dupla é presa suspeita de levar mãe e bebê durante roubo de carro em Rondonópolis

Dois homens foram pesos pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF). Eles confessaram participação no roubo ocorrido no dia 09/06 na região central de Rondonópolis (MT).

No dia do crime, as vítimas, uma mulher e uma criança de colo, foram surpreendidas pelos dois suspeitos enquanto desembarcavam do veículo.

Elas foram levadas no próprio veículo e abandonadas na região do bairro Parque Real. O carro foi localizado posteriormente.

De posse das informações a equipe de investigadores saíram a campo e logram êxito em identificar e prender os suspeitos. Eles confessaram com detalhes a prática do crime.

Os indivíduos foram encaminhados para a sede da DERF e apresentados a autoridade policial para providências cabíveis.

Na oportunidade também foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de um dos indivíduos pelo crime contra o patrimônio.