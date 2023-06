Enem 2023 | Inscrições começam amanhã; veja o passo a passo de como fazer e como pagar

Começa nesta segunda-feira, dia 5, e vai até o dia 16 de junho o período de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), principal forma de ingresso no ensino superior do país.

Os candidatos que não solicitaram o pedido de isenção de taxa ou não tiveram o pedido aceito devem realizar o pagamento de R$ 85 até o dia 21 de junho.

O Enem 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. O edital com o cronograma e as regras foi publicado no início do mês e pode ser acessado aqui.

Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

Passo a passo da inscrição

A inscrição é realizada completamente online na página do participante do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), por meio do login do Gov.br. Veja como fazer:

• Acesse a página do participante

• Faça o login por meio do Gov.br. Se não tiver cadastro, basta criar um e retornar à página do participante

• Clique em “inscrição”

• Siga as instruções para completar a etapa de segurança do Inep

• Informe os dados pessoais para a inscrição (CPF, data de nascimento, sexo, cor/raça, estado civil, nacionalidade, natalidade e CEP)

• Se não precisar de nenhum atendimento especializado, clique em “não preciso”

• Se precisar de atendimento especializado, clique em “preciso” e informe a sua condição, necessidade ou deficiência. O sistema irá informar quais os recursos disponíveis. Além disso, será necessário anexar documentos que comprovem a necessidade de atendimento

• Se preciso, escolha a língua estrangeira. Estarão disponíveis inglês e espanhol

• Informe a sua escolaridade. Aqueles que escolherem as opções “estou cursando o ensino médio, mas não estou na última série/ano” ou “não estou cursando e não concluí o ensino médio” participarão como treineiros

• Preencha o questionário socioeconômico de 25 perguntas

• Informe o celular e o email, necessários caso o Inep precise entrar em contato

• Escolha a cidade e o estado em que deseja realizar a prova. Não é possível escolher o local (escola), apenas o município

• Confirme seus dados ao clicar em “confirmo a opção de língua estrangeira, modalidade e município de prova para a realização do exame”

É de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento da inscrição e a divulgação do local de prova, informado por meio do cartão de confirmação da inscrição, que também contém o número de inscrição, a data e hora do exame.

Saiba como pagar

Após a inscrição, aqueles que não foram contemplados com a isenção de taxa devem realizar o pagamento de R$ 85. É necessário acessar a página do participante novamente para gerar a guia de recolhimento da União (GRU).

Serão apresentadas no site as opções de pagamento: boleto, Pix ou cartão de crédito.

Veja o cronograma completo do Enem

– Inscrição: de 5 a 16/6

– Pagamento da taxa de inscrição: de 5 a 21/6

– Solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: de 5 a 16/6

– Resultado prévio do atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 26/6

– Solicitação do recurso do atendimento especializado e tratamento pelo nome social: de 26 a 30/6

– Resultado do recurso sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 5/7

– Aplicação: 5 e 12/11

– Divulgação do gabarito: 24/11

– Divulgação dos resultados: 16/1/2024