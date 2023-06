Enteado de 16 anos mata o padrasto com facada no coração em Rondonópolis

Um menor de 16 anos matou o padrasto, Edmilson Pedro da Silva, 34 anos, com uma facada no coração na noite desta segunda-feira no Parque Universitário, em Rondonópolis-MT. A vítima chegou a dar entrada no Hospital Regional, mas morreu logo em seguida.

Segundo informações repassadas pela polícia, o padrasto trabalha na fazenda e teria voltado para casa hoje. Após um desentendimento, ele teria tentado colocar fogo em alguns objetos da esposa, que é mãe do menor.

Revoltado, o menino teria pegado uma faca e acertado no peito da vítima. O golpe atingiu o coração.

O Samu foi acionado, entubou a vítima no local, mas ela acabou morrendo ao dar entrada no hospital.

O menor foi apreendido pela Polícia Militar.