A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) está com inscrições abertas para o curso “Administração do Tempo”. A qualificação será realizada na modalidade presencial, na sala de aula do Tribunal de Justiça (TJMT), com carga horária de 8 horas. Ao todo serão ofertadas 40 vagas, destinadas a todos os servidores públicos estaduais (inscreva-se aqui).

O curso será ministrado pela facilitadora Tatiane Carla Barbieri e tem como objetivo desenvolver competências de gestão de tempo e produtividade, proatividade, organização e disciplina.

O conteúdo programático do curso abordará dinâmica do tempo, esferas da gestão do tempo e da produtividade, ocupação x produtividade, biohacking (ato de hackear sua própria biologia), entre outros.

Os interessados têm até o dia 20 de junho para realizar a inscrição.

Outras informações pelo e-mail [email protected]