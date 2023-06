Escolas Municipais são premiadas dentre as melhores de Mato Grosso

Rondonópolis foi destaque durante a segunda edição do prêmio Alfabetiza MT realizada na manhã desta terça-feira (06), pelo governo do Estado. Quatro unidades da rede municipal de ensino alcançaram boas notas e foram premiadas, assim como a professora Tânia Teixeira Lopes Campos que integrou o seleto grupo das 15 melhoras docentes de todo o Mato Grosso no quesito alfabetização.

A secretária de Educação do município Mara Gleibe esteve na capital para receber a premiação juntamente das diretoras e coordenadoras das unidades que tiveram destaque, são elas: Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Antônio da Silva, localizada na Vila Operária, Emef Alcides Pereira dos Santos, do bairro João de Barro, Emef Albino Pereira Dantas, localizada na Vila Goulart, e também a Escola Gleba Dom Bosco, que fica na zona rural de Rondonópolis.

Participaram dessa edição do programa cerca de 5.300 estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental de 1.023 escolas nos 140 municípios que aderiram ao Alfabetiza MT e que realizaram a avaliação somativa do Avalia MT. O programa verifica três critérios para definir as notas de cada unidade escolar, são eles: equidade, proficiência e participação.

O trabalho da professora Tânia Teixeira Lopes Campos fez a diferença no processo de alfabetização de seus alunos e a levou ocupar lugar de destaque entre as 15 melhores docentes que participaram do programa de avaliação. Ela recebeu a premiação das mãos do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Para a secretária Mara Gleibe, a premiação realizada pelo governo do Estado mostra que o trabalho da Educação está no caminho certo. “Nosso trabalho, além do ensino, prima pelo respeito ao aluno e ao profissional que está em cada unidade. Temos um comprometimento com a educação, na transformação do indivíduo na sociedade”, comentou.

A professora Milene Paula Graciano, diretora da Escola Gleba Dom Bosco, disse estar feliz por sua unidade ter sido reconhecida pelo desempenho na alfabetização. “Esse prêmio representa um pontapé inicial para a organização do PPP. Certamente, vão aumentar ainda mais as possibilidades em razão do recurso que a escola recebeu”. Para a diretora, todos se empenharam para que se obtivesse esse resultado, sobretudo, os professores. “Estamos imbuídos em continuar seguindo as propostas da política de avaliação que o Alfabetiza MT nos oferece”.