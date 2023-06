EUA, Chile e Argentina são os mais procurados por brasileiros para viagens internacionais 

A retomada do turismo tem movimentado o mercado de viagens e trazido à tona as novas escolhas dos viajantes. Um levantamento realizado pela Maxmilhas revelou que todos os destinos da América tiveram crescimento no volume de passageiros em relação ao ano passado. Estados Unidos, Chile e Argentina são os países mais procurados e, juntos, concentram 62% do número total de viajantes que escolheram a região.



A América teve crescimento exponencial de viagens, chegando a 94% de aumento em relação ao ano anterior, e, de 2022 para cá, todos os destinos do continente receberam mais visitantes. A média de estadia dos brasileiros é de 9 dias e 40% optaram por viajar sozinho, 38% em casal, 12% em grupo (sem crianças) e 10% com crianças.



Estados Unidos, Chile e Argentina, os destinos mais procurados na América, concentram outros dados relevantes sobre o comportamento dos passageiros: os Estados Unidos, principal destino do continente, também é a escolha de 70% dos adultos que viajam com crianças. Os diversos parques, resorts e hotéis temáticos do país atraem esse público historicamente.



Já Argentina e Chile são os países com menor procura para viagens com crianças, ambos 40% abaixo da média de quem viaja no continente americano com os pequenos. No entanto, esses são os destinos favoritos dos casais na América: 51% e 39% dos viajantes chegaram em dupla ao Chile e Argentina, respectivamente.



Além dos dados acerca dos três destinos mais procurados no continente americano, a pesquisa da Maxmilhas também destacou que o Canadá é o país com maior percentual de passageiros que viajam sozinhos, com 52%, e tem a maior média de estadia entre os países da América, com 31 dias no país. A explicação para o índice pode ser a alta procura de intercâmbio de curta duração e focada no estudo de idiomas.



Muito distante da média de 94% de crescimento no número de passageiros dos demais países, o México apresentou crescimento de apenas 29% e caiu duas posições no ranking dos destinos mais procurados. Um dos principais fatores para a queda foi a retomada da exigência de vistos no final do ano passado, que, segundo o governo do Brasil, será retirada em breve.