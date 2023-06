Ex-namorado obriga jovem a entrar em carro, veículo capota e menina morre em acidente

Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente de trânsito em Iracemápolis, interior de São Paulo, após ser obrigada a entrar no carro pelo ex-namorado. O rapaz de 24 anos fugiu do local roubando o veículo de um grupo de pessoas que parou para prestar socorro.

De acordo com a Polícia Civil, Gabrielly Cristine Alves estava em um evento com amigas quando foi surpreendida pelo ex-namorado. Segundo testemunhas, os dois brigaram e o rapaz obrigou a jovem a entrar no carro. Em seguida, o suspeito deixou a festa em alta velocidade.

Minutos depois, o carro em que Gabrielly estava com o ex-namorado capotou em uma estrada da região. A jovem morreu no local, enquanto o rapaz sofreu apenas alguns ferimentos.

Um motorista, no momento do acidente, parou para prestar socorro a Gabrielly e o suspeito. O rapaz, por sua vez, roubou o carro desta pessoa e fugiu da cena do acidente.

“A gente entende que ele praticou homicídio com dolo eventual, aquele no qual assume o resultado – a morte –, e fuga do local do acidente, subtraindo um veículo de pessoas que pararam para ajuda-lo”, explicou Rodrigo Rodrigues, delegado responsável pelo caso.

Segundo informações, o suspeito continua desaparecido. Gabrielly deixou filhos de 2 e 4 anos, sendo uma das crianças fruto do relacionamento com o rapaz de 24 anos.