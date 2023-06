Foragido com extensa ficha criminal em MT morre em confronto com policiais em Goiás

Procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso por crimes de roubo em diversas cidades do estado, entre eles vários cometidos na modalidade ‘novo cangaço’, Laurêncio Francisco da Silva, de 54 anos, morreu nesta sexta-feira (09.06) em confronto com policiais militares, na cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital goiana.

A Gerência Estadual de Polinter e Capturas da Polícia Civil recebeu a informação de que o procurado pela Justiça estadual foi a óbito no final da tarde desta sexta-feira. A Polinter se preparava para cumprir nos próximos dias um mandado de prisão contra o foragido. Ele estava com a prisão decretada pela Comarca de Campo Verde. Ele também foi preso anteriormente por um assalto cometido contra uma agência bancária há 19 anos na cidade de Poconé.

Bando criminoso

Em maio de 2020, a Polinter de Mato Grosso prendeu em Aparecida de Goiânia duas mulheres integrantes da mesma organização criminosa à qual pertencia Laurêncio, que atuou no estado aterrorizando cidades com assaltos a bancos.

Laurêncio, conhecido como “Loro”, era antigo morador do bairro do Barbado, em Cuiabá. Criminoso com extensa ficha criminal, ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso inúmeras vezes.

Participou do assalto a banco, em fevereiro de 2004, em Poconé, quando um grupo de criminosos munidos com fuzis e armamento de uso restrito as Forças Armadas sitiou a cidade. Pela participação nesse crime, ele foi indiciado em inquérito da Gerência de Combate ao Crime Organizado e, no curso das investigações, foi preso e sentenciado a 38 anos de reclusão pelo assalto, crime pelo qual estava com mandado de prisão decretado pela Comarca de Poconé.

Anterior a esse assalto, ele foi preso pela Polícia Civil pelo crime de extorsão mediante sequestro de um empresário de 22 anos, em Cuiabá.

Em 2008, foi preso em flagrante depois que criminosos fortemente armados renderam funcionários e clientes de uma empresa de venda de defensivos agrícolas, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

Laurêncio também foi preso em Rondônia, em flagrante, por participação em arrombamentos a caixas eletrônicos com uso de explosivos. Era investigado também por integrar um grupo criminoso que arrombou terminais de autoatendimento no Amazonas.

Ele também era investigado por envolvimento em roubo a banco no Pará e em outros cometidos na mesma modalidade em Mato Grosso.

Em dezembro de 2016 foi preso pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, em Goiânia, com outros dois comparsas e autuados por crime de porte ilegal de arma de uso restrito. Com eles foram apreendidos fuzis de calibre 556, carregadores, munições de diversos calibres, binóculo de longo alcance e apetrechos. O grupo planejava explodir uma agência bancária da Caixa Econômica Federal na cidade de Silvânia, no interior goiano.

Mecânico, Laurêncio Francisco chamou da Polícia, em uma entrevista concedida à imprensa de Goiás, em que afirmava ter participado de aproximadamente 50 assaltos a banco em todo o País.

Localização em Aparecida de Goiânia

Laurêncio foi localizado pela Polícia Militar goiana no final da tarde desta sexta-feira (09.6), em uma residência no bairro Vila São Tomaz, em Aparecida de Goiânia.

Assim que os policiais chegaram ao local, foram recebidos a tiros. Atingido durante o confronto, Laurêncio foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele registrava antecedentes criminais por roubo qualificado, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido, furto, receptação, formação de quadrilha, associação criminosa, posse e porte de artefatos explosivos. Em Mato Grosso processo criminal nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Campo Verde e São José do Rio Claro; e nos estados de Rondônia, Amazonas, Goiás, Pará e Alagoas.