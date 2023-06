Foragido da Justiça é preso durante atendimento de violência doméstica

Policiais civis da Delegacia de Campos de Júlio efetuaram a prisão de um foragido da Justiça, na noite de quinta-feira (08), após acionamento para atender uma ocorrência de briga de casal em um hotel.

O homem de 27 anos estava com o mandado de prisão definitiva, expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pelos crimes de roubo e receptação.

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, bem como é investigado por cometer diversos furtos de armas de fogo na zona rural do município de Campos de Júlio.

A Delegacia de Campos de Júlio foi comunicada sobre uma briga de casal em que a mulher havia sido esfaqueada.

Imediatamente a equipe foi até o local mencionado, onde encontrou o indivíduo com a cabeça sangrando tentando entrar no hotel.

Durante abordagem foi constatada a ordem judicial decretada em desfavor do mesmo. Ato contínuo foi visualizado a jovem de 24 anos, com as roupas sujas de sangue, lesões na face e um corte na região da cintura.

A ambulância municipal foi acionada para socorrer a vítima, que foi levada até o hospital para atendimento médico. Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Campos de Júlio.

O conduzido foi interrogado acerca dos fatos ocorridos, além de ser ouvido sobre as investigações em andamento, referentes aos supostos furtos praticados em outras ocasiões.

O suspeito também teve o mandado de prisão devidamente cumprido, e ainda foi autuado em flagrante por lesão corporal em conformidade com a Lei Maria da Penha.

Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.