Foragido da Justiça por homicídio qualificado é preso usando documento do irmão

Policiais militares prenderam um foragido da Justiça do Rio Grande Norte, na zona rural de Várzea Grande, na tarde de terça-feira (13). O suspeito, de 44 anos, também foi autuado por falsidade ideológica após ser flagrado utilizando documentos de seu irmão.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas informando sobre a localização de um foragido da Justiça, na comunidade rural Figueiral.

Diante das informações sobre o suspeito, os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram o homem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já na verificação aos documentos pessoais os militares perceberam detalhes suspeitos e conduziram o homem devido às incoerências da documentação.

Questionado, o homem revelou seu verdadeiro nome e disse que estava utilizando documentos com o nome de seu irmão. Com os verdadeiros dados do suspeito, os policiais localizaram dois mandados de prisão, expedidos pela comarca de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma, no ano de 2019.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.