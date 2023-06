Foragido por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil

Um procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na segunda-feira (19.06), em Nova Mutum (MT), durante ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O suspeito de 29 anos, estava com a prisão preventiva decretada pelo crime por tráfico de drogas. O mandado foi expedido na Operação “Chuva de Pedra”, deflagrada pela Polícia Civil no dia 18 de maio deste 2023.

Os policiais civis realizavam diligências investigativas, quando descobriram que o foragido estava residindo em um quarto de hotel, situado no bairro Industrial Sul, em Nova Mutum.

Diante das informações a equipe da Derf foi até o local, onde surpreendeu o indivíduo em frente ao estabelecimento. Ao ser abordado, ele foi perguntado sobre sua identidade, ocupação e endereço, bem como não soube responder com clareza.

Após constatação de se tratar do foragido, foi realizada buscas pessoal e no seu quarto do hotel, sendo apreendida dentro do frigobar porções de maconha. Na ocasião, ele passou a mudar o comportamento, ser agressivo e ainda tentou fugir.

Em seguida o suspeito foi preso conduzido até a Derf de Nova Mutum, para as providências cabíveis. Além do cumprimento da ordem judicial, o preso foi autuado em flagrante por resistência.

Com mais essa prisão, sobe para 24 indivíduos presos na Operação “Chuva de Pedra”, deflagrada pela Polícia Civil, visando combater os crimes de tráfico de drogas e homicídios na região de Nova Mutum.