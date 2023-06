Força Tática frustra roubo em posto de combustível e prende três pessoas em flagrante

Duas mulheres e um homem foram presos por policiais militares da 15ª Companhia Independente de Força Tática, na noite desta segunda-feira (19), no Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande. Os suspeitos foram detidos em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, após denúncia de suposto roubo a um posto de combustível na região.

Por volta das 23 horas, os militares receberam informações anônimas, via 190, de que os suspeitos, em um veículo Toyota Etios, branco, planejavam cometer um roubo em posto de combustível na Avenida da FEB.

Rapidamente, as equipes saíram em diligência e identificaram um suspeito saindo de um carro com as mesmas características apresentadas na denúncia.

Ao perceber aproximação dos policiais, o homem retornou para dentro do carro e saiu em alta velocidade, sendo detido a cerca de 500 metros do posto. Durante busca pessoal, os militares encontraram com ele um simulacro de arma de fogo na sua cintura.

Em busca veicular foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha no assoalho do carro. Duas mulheres que também estavam no veículo afirmaram ser proprietárias dos entorpecentes.

Os suspeitos e os materiais ilícitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.