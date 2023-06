Força Tática prende quatro integrantes de organização criminosa com arma e drogas

Policiais militares da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam em flagrante quatro homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite deste domingo (18), em Cáceres-MT. Com os suspeitos, uma arma de fogo, munições e porções de pasta base de cocaína foram apreendidos.

A equipe da Força Tática recebeu informações sobre membros de uma organização criminosa que estariam reunidos em um residencial. Segundo a denúncia, no local também havia entorpecentes.

Os policiais se deslocaram ao endereço e visualizaram dois homens deixando o local em uma motocicleta. A PM iniciou acompanhamento aos suspeitos, que tentaram fugir em alta velocidade, sendo abordados em um bairro próximo. Em verificação, foi identificado que o condutor da motocicleta não tinha carteira de habilitação.

Em seguida, ao retornarem para o residencial, os militares abordaram um terceiro suspeito, que estava na frente do imóvel. Neste momento, mais um homem, que estava no fundo do imóvel, tentou fugir, mas foi preso na sequência.

Questionados sobre o motivo da fuga, os suspeitos confessaram ser integrantes de uma organização criminosa e disseram que estavam no local para fazer uso de entorpecentes, em uma das quitinetes.

A equipe policial realizou buscas no local indicado e encontrou porções de pasta base de cocaína, uma arma de fogo calibre 9mm carregada com 10 munições e uma balança de precisão.

O proprietário do residencial foi localizado e afirmou que teria alugado a quitinete para outra pessoa e que desconhecia os suspeitos detidos.

Diante da situação, os homens foram encaminhados para o Cisc de Cáceres, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.