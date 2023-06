Furto de energia | Secretaria de Segurança vai fechar cerco contra fraudadores em Mato Grosso

O cerco contra as fraudes no consumo de energia vai ser ainda mais forte em Mato Grosso. Serviços de inteligência da Secretaria de Segurança Pública e da Energisa iniciaram uma força-tarefa para troca de informações e operações conjuntas em Mato Grosso. Os detalhes da parceria foram fechados nesta semana em reunião coordenada pelo secretário de segurança, Coronel César Augusto de Camargo Roveri, e o diretor-técnico e comercial da Energisa, Fabrício Sampaio Medeiros.

“Nós já sabemos que há comércios entre grandes e pequenos, indústrias, gente oferecendo serviço clandestino e ocorrências no campo e na cidade. Por isso, essa ação conjunta com a Energisa vai ser importante. Quem burla sistemas de energia comete um furto qualificado, com fraude e sonegação. O estado perde arrecadação e nós não podemos conviver com isso. As forças de segurança vão atuar em todo o estado,” citou o secretário de Segurança.

Para se ter uma ideia, entre 2022 e este ano, estima-se que Mato Grosso perdeu mais de R$ 150 milhões em impostos. O volume que deixou de ser pago em tributos daria para construir, pelo menos, 30 escolas novas.

“A arrecadação dos tributos é feita por meio do consumo de energia. Se a pessoa burla o sistema para registrar um consumo menor, ele deixa então de pagar o ICMS, por exemplo. Agora é importante destacar que o nosso povo é honesto. Essa prática é cometida por uma minoria, que está tentando se dar bem atrapalhando toda a sociedade,” explicou o diretor-técnico da Energisa, Fabrício Sampaio Medeiros.

Dez pessoas foram presas por fraudes e furto de energia em Mato Grosso neste ano. Havendo a caracterização do crime qualificado, a pena varia entre quatro e dez anos de prisão, multa e o pagamento do valor relativo ao consumo furtado de energia.