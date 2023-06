Governo de MT publica 2ª convocação para aprovados no concurso da Segurança Pública

O Governo de Mato Grosso publicou a segunda convocação de candidatos aprovados no concurso público para a formação de cadastro reserva da Segurança Pública. A publicação consta no Diário Oficial desta segunda-feira (12.06), sendo 56 convocados para a Polícia Militar e 13 para o Corpo de Bombeiros.

Para o curso de soldados da Polícia Militar foram chamados 51 candidatos, sendo 36 candidatos do sexo masculino e 15 do feminino. Já no curso de formação de oficiais foram convocados dois candidatos e uma candidata. Também foram convocados dois aprovados para o curso de oficiais de saúde, sendo um médico cirurgião-geral e uma médica psiquiatra.

Os convocados devem comparecer com toda a documentação exigida, no período matutino, até o dia 20 de junho. O candidato que não se apresentar dentro do prazo, conforme as regras estabelecidas pelo edital, será considerado desistente.

No curso de alunos, a documentação deve ser apresentada na Escola Superior de Formação de Praças (Esfap), em Cuiabá. Já os convocados para curso de oficiais, incluindo o de saúde, devem levar os documentos na Academia de Polícia Militar Costa Verde, em Várzea Grande.

Corpo de Bombeiros

Já para o Corpo de Bombeiros foram convocados 13 candidados do cadastro reversa para o cargo efetivo de aluno-soldado, sendo 12 do sexo masculino e uma do sexo femino. Os convocados devem entregar os documentos na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Comando Geral dos Bombeiros, no dia 20 de junho, durante o período da manhã.

Entre os documentos que devem ser apresentados estão: cópia legível de RG e CPF; declaração de não-acumulação ilegal de cargo e emprego público; atestado médico e exames; declaração de bens; título de eleitor; diploma de conclusão de curso de nível superior, dentre outros. A lista completa de documentos pode ser conferida na íntegra no edital.

Confira:

Edital n. 2/2023 de convocação de soldados da PM

Edital n. 2/2023 de convocação de oficiais da PM

Edital n. 2/2023 de convocação de oficiais da saúde da PM

Edital n. 2/2023 de convocação de soldados do CBM.