Grande massa de ar seco deixa quase todo o Brasil sem chuva

Uma grande massa de ar seco permanece sobre o Brasil e inibe a formação de nuvens sobre os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste e também o Tocantins e parte do interior do Nordeste. Uma frente fria passa pelo extremo sul do Rio Grande do Sul e causa aumento de nebulosidade, mas pouca chuva nesta região do estado.

Áreas de instabilidade crescem so longo do litoral do Nordeste e provocam chuva frequente.

Outras nuvens carregadas crescem no Norte do Brasil por causa da umidade do ar elevada e do calor.

Região Sul

A passagem de uma frente fria causa muitas nuvens e pancadas de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul, influenciando o litoral sul gaúcho e a região da Campanha. Algumas nuvens se espalham sobre o centro-sul gaúcho, mas não chove.

O sol forte e o tempo seco predominam sobre as demais áreas da Região Sul do Brasil.

Ainda faz frio ao amanhecer em toda a Região, mas a tarde tem temperaturas acima do normal para junho. Há previsão de nevoeiro ao amanhecer em áreas do leste do Paraná e de Santa Catarina.

Região Sudeste

Uma grande massa de ar seco que influencia o Brasil deixa o tempo firme na Região Sudeste. Quase toda a Região tem um dia ensolarado e sem condições para chuva. O litoral de São Paulo tem períodos com muitas nuvens pela manhã, mas o sol aparece.

Faz frio ao amanhecer, mas durante a tarde faz calor para os padrões de junho.

Há previsão de nevoeiro ao amanhecer em áreas do centro, sul e leste de São Paulo, no sul do Rio De Janeiro, na Zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce e no Vale do Jequitinhonha.

Pode gear ao amanhecer nas regiões mais elevadas da serra da Mantiqueira.

Região Centro-Oeste

Uma grande massa de ar seco permanece sobre o Centro-Oeste do Brasil. A baixa umidade do ar inibe a formação de nuvens e toda a Região tem outro dia com muito sol e poucas nuvens. Não há condições para chuva.

Ainda faz um pouco de frio ao amanhecer, mas a tarde é quente.

Atenção com a baixa umidade do ar, que fica entre 20% e 30% por várias horas consecutivas.

Região Nordeste

O sol e o tempo seco predominam no centro-sul do Maranhão e do Piauí, no Oeste da Bahia e no Vale do São Francisco. Áreas de instabilidade atuam nas demais regiões do Nordeste provocando muita nebulosidade e pancadas de chuva. A chuva é frequente no decorrer do dia, mas com períodos de sol no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, Sergipe, Alagoas, no leste e nordeste da Bahia.

Há risco de chuva moderada a forte na faixa litorânea entre Maceió e Salvador.

Região Norte

Nuvens carregadas crescem sobre quase toda a Região Norte por causa do calor e da umidade do ar elevada. O ar quente e úmido estimula a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva com raios ocorrem em quase toda a Região Norte. O tempo fica seco e quente no Tocantins, no sul do Pará e de Rondônia.