Homem agride esposa com socos e tenta esfaqueá-la com facão na frente dos filhos

Uma mulher foi agredida e ameaçada com um facão pelo marido na frente dos filhos. O caso aconteceu no domingo (18), em uma propriedade rural em Juscimeira-MT.

A família que reside no bairro Tranquedo Neves, em Rondonópolis, foi se divertir em um sítio na região de Fátima de São Lourenço, propriedade de uma amiga do casal.

No local, o esposo começou a ingerir bebidas alcoólicas e alguns momentos depois começou a humilhar a mulher na frente dos filhos e de todas as outras pessoas presentes.

A vítima então comunicou que queria embora, momento em que o esposo enfurecido pegou um facão e partiu para cima da esposa com intuito de a agredi-la, situação que foi impedido pelas pessoas que estavam no local.

A mulher pediu um carro de aplicativo para voltar com filhos para Rondonópolis, quando foi surpreendida pelo esposo com vários socos no rosto, causando lesões.

Após a agressão, o homem fugiu do local e ameaçou colocar fogo no carro da vítima em Rondonópolis.