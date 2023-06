Homem e mulher são presos após idosa ser atacada até a morte por cachorro feroz

Duas pessoas foram presas depois que uma idosa foi morta em um ataque de cão feroz na cidade de Bedworth, no Reino Unido.

A polícia do condado de Warwickshire foi chamada ao endereço do ocorrido na tarde desta sexta-feira (2) e disse que a mulher foi declarada morta no local.

Um homem de 52 anos e uma mulher de 49 anos foram detidos por suspeita de posse de uma raça de cachorro proibida e por possuir um cão perigosamente fora de controle.

A mulher presa está atualmente no hospital sendo tratada devido a um ferimento causado pelo animal. O homem foi libertado sob fiança enquanto as investigações continuam, segundo o jornal The Independent.

As autoridades apreenderam e mantiveram o animal em uma instalação segura, além de garantir à comunidade que ninguém corre riscos.

“Este foi um trágico incidente isolado, e uma investigação completa está em andamento para estabelecer as circunstâncias que o cercam”, disse o superintendente Sutherland Lane. “Felizmente, ataques de cães dessa natureza são extremamente raros, mas reconheço que isso será profundamente perturbador para a comunidade local”, completou.

Lane ainda afirmou que o público pode esperar uma maior presença da polícia dentro e ao redor da área enquanto as investigações são conduzidas.

“Por favor, venha falar com um de nossos oficiais se tiver alguma informação que possa ajudar em nossa investigação”, completou ele.