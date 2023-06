Homem é preso sob suspeita de deixar a filha de 3 anos há mais de 40 dias sem comer

Um homem de 36 anos foi preso sob suspeita de maus-tratos na filha, de 3, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, na sexta-feira (2). De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o acusado confessou que deixou a criança sem comer por mais de 40 dias.

A prisão ocorreu em um condomínio no bairro Jardim Portugal. Policiais militares foram acionados para acompanhar um representante do Conselho Tutelar após terem recebido uma denúncia de maus-tratos no local.

Ao entrarem na casa, encontraram a criança apenas de fralda, em situação degradante. Segundo os agentes, ela estava desnutrida, com ossos à mostra.

O acusado, pai da menina, também estava debilitado e disse aos policiais que tanto ele quanto a criança não se alimentavam havia 40 dias e que não procurou ajuda por não ter familiares na cidade.

Os dois foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Cherveson. Após ser medicado, ele foi levado para a delegacia.

A criança permanece internada. Ainda segundo a SSP, as informações recebidas são de que a mãe da criança faleceu pouco depois do parto e que a avó materna está tentando na Justiça a guarda da menina.

O caso foi registrado como maus-tratos em pessoa menor de 14 anos no plantão da Delegacia Seccional de Rio Claro.