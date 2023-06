Homem entra em surto psicótico, mata vigilante e deixa outras seis pessoas feridas

Um vigilante morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após serem baleadas por um homem em surto psicótico na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, por volta das 22h de segunda-feira (19).

De acordo com as polícias Civil e Militar, o suspeito é o proprietário de uma borracharia que fica localizada na rua Amador de Medeiros.

Durante o episódio psicótico, o homem caminhou cerca de 200 metros até abordar e assaltar algumas vítimas em um ponto de ônibus na rua Lourenço Saporito.

Com medo, o grupo de pessoas saiu correndo pela via e tentaram se esconder em um bar, mas o suspeito as perseguiu.

No trajeto, o criminoso se deparou com um homem que realizava a vigilância particular da região e disparou contra a vítima. O segurança não resistiu e morreu no local.

Em seguida, o borracheiro ainda caminhou por cerca de 80 metros até chegar no bar, onde disparou contra os frequentadores.

Feridos

A Polícia Militar informou que a corporação foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em estabelecimento comercial.

No local, as equipes localizaram seis pessoas feridas próximo ao bar e o vigilante caído a alguns metros de distância ainda no mesmo quarteirão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram e encaminharam os feridos para hospitais da região.

Tentativa de fuga

Após os tiros, o criminoso tentou fugir do local a pé, mas foi alcançado e preso por equipes da Polícia Militar.

A corporação ainda localizou o veículo do suspeito, um carro blindado, com a chave dentro. A arma utilizada no crime também foi apreendida.

Uma testemunha, enteada do proprietário do bar, afirmou que seu avô e seu tio estavam dentro do estabelecimento no momento dos disparos.

Segundo a jovem, o avô foi ferido de raspão na região do peito e encaminhado para o Hospital do Campo Limpo. Ela não soube informar quantos tiros e qual local o tio foi ferido.

A garota ainda relatou que o número de crimes na região têm aumentado nos últimos tempos. Ainda na manhã desta segunda-feira (19), afirma a familiar, ela também foi vítima de uma tentativa de assalto.

O suspeito foi encaminhado para registro do boletim de ocorrência de homicídio e tentativa de homicídio no 89° DP (Portal do Morumbi).

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a corporação também está tratando o caso como roubo consumado por conta de abordagem realizada no ponto de ônibus.