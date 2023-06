Homem fica ferido em acidente entre duas motos no Anel Viário

Um homem de 59 anos que pilotava uma moto Suzuki de cor preta, sofreu fratura no ombro e ferimentos pelo corpo após se envolver em um acidente com uma motociclista. A colisão aconteceu na noite desta segunda-feira (12), no Anel Viário, próximo ao bairro Granville, em Rondonópolis-MT.

A mulher que conduzia uma Titan de cor vermelha é funcionária de uma lotérica no bairro Jardim Atlântico e voltava para casa sentido Jardim das Flores.

Próximo do bairro Granville o motociclista da moto Suzuki estava parado na beira da pista e fez uma entrada brusca na via causando o acidente.

Com o impacto, o homem teve vários ferimentos pelo corpo e uma fratura no ombro, ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional.

A mulher teve um ferimento no pé e recusou atendimento médico.