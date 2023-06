Homem morre na fila de lotérica e clientes seguem na fila apesar do corpo no chão

Um homem morreu dentro de uma lotérica localizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na última segunda-feira (5). Apesar do corpo da vítima no chão, o estabelecimento continuou funcionando normalmente.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que os clientes não se sentiram incomodados com o cadáver no local e continuaram na fila da lotérica para serem atendidos.

De acordo com informações apuradas, o homem passou mal enquanto estava na fila e faleceu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o resgate, mas a equipe constatou que a vítima teve um mal súbito.

O IML (Instituto Médico Legal) foi chamado para a retirada do corpo, mas, até a chegada dos profissionais, o estabelecimento continuou atendendo as pessoas.

No vídeo, é possível ver que os clientes observam o cadáver, mas parecem não se importar, e continuam na fila dos caixas aguardando atendimento.