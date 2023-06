Homem morre queimado após ex-namorada atear fogo em carro

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida suspeita de atear fogo no carro do ex-namorado com ele dentro, na cidade de Caconde, no interior de São Paulo, no sábado (17).

De acordo com informações apuradas pela Record TV, a vítima, apesar de muito ferida, conseguiu sair do veículo em chamas. O homem, de 29 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O veículo incendiado saiu sem controle pelas ruas até atingir o portão de uma casa.

Segundo a irmã da vítima, o novo relacionamento do rapaz teria motivado a ex-namorada dele a cometer o crime.

A adolescente foi apreendida e levada para a Fundação Casa, onde permanece a disposição da Justiça. O corpo do homem será enterrado nesta segunda-feira (19).