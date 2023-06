Homem que desarmou policiais e atirou neles em SP diz que ‘intenção não era matar’

O homem que desarmou dois policiais militares e atirou neles durante uma abordagem em São Mateus, na zona leste de São Paulo, diz que sua intenção “não era matar” os dois agentes, mas “se defender”.

O áudio foi divulgado no programa Fala Brasil, da Record TV, nesta sexta-feira (2).

Dário Gabriel Costa Viveiros, que tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava foragido da Justiça, conta ainda que se arrepende do ato.

Ele deve responder pelos crimes de duplo homicídio tentado, associação criminosa, corrupção de menor e receptação.

Dário foi preso na quinta-feira (1º), horas após o incidente.

Em entrevista ao Cidade Alerta, a mãe de Dário conta que ele tem dois filhos, que são criados pela tia materna, pois a esposa morreu.

“As pessoas acham que a família aceita e que somos cúmplices, mas não somos. A gente cria os filhos para serem do bem. Infelizmente, cada um tem a sua índole e o seu caráter. Ele já é maior. Foi quando eu pedi para ele se entregar”, desabafou.

De acordo com o delegado titular Evando Lemos, do 49° Distrito Policial, responsável pela investigação, Dário estava preso no Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, no litoral paulista. Após uma saída temporária em 2020, ele não retornou à unidade e se tornou foragido da Justiça.