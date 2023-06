Homem tem braço deslocado durante dança sensual em show

Um homem participou de uma dança sensual junto com uma dançarina, em show na região de Monte Alegre, no Pará, e acabou com um dos braços deslocado. O vídeo do momento foi compartilhado em uma conta Twitter e deixou os internautas chocados.

Camila Silva, a bailarina, precisou colocar os pés atrás dos ombros da vítima para a performance. Ela teve de fazer movimentos muito rápidos, que acabaram machucando o braço do rapaz com o impacto.

O caso acabou viralizando nas redes sociais, o que levou a dançarina a publicar uma nota de esclarecimento. No texto, ela afirma que algo assim nunca havia acontecido antes e que prestou todos os socorros ao homem.

“As pessoas sobem de livre e espontânea vontade, pois ninguém é obrigado”, disse Camila. No mesmo perfil, a dançarina publicou um vídeo da vítima com o braço enfaixado.

Nas imagens, o rapaz afirma que ninguém teve culpa do ocorrido, pois ele já tinha problemas nesse membro. “Já tinha meu braço ruim de uma bronca que tive com um menino, mas graças a Deus fez só deslocar meu braço.”

“Quero agradecer muito a Deus por não ter quebrado meu braço. A DJ Méury não tem culpa, a Camila não tem culpa também. Subi lá de enxerido que fui”, finalizou.

Nos comentários da postagem, que acumula mais de 40 mil visualizações, os seguidores dividiram opiniões. “Não tem culpa, porém tem responsabilidade do acontece lá em cima do palco”, afirmou um internauta.

“O povo fala demais e aumenta as coisas, você é dançarina profissional, sempre fez isso, infelizmente aconteceu, porém não é o fim do mundo. Ele tá bem, isso que importa, não liga pras más línguas porque falador só sabe falar”, comentou outro.