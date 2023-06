Idoso de 70 anos fica gravemente ferido após bater carro em carreta no Anel Viário

Um idoso de 70 anos ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo um carro e uma carreta, no início da noite deste sábado (10), no Anel Viário, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o idoso seguia no carro sentido ao bairro Jardim das Flores quando acabou batendo na carreta que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto, o idoso ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Regional onde precisou ser intubado.

A equipe da Polícia Militar esteve no local e controlou o trânsito.