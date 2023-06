Imea projeta recorde de safra de algodão para Mato Grosso

A safra 2022/23 de algodão em Mato Grosso caminha para mais um recorde. Foram semeados no estado 1,199 milhões de hectares com a fibra, alta de 1,86% em relação ao ciclo passado. Diante do clima favorável, as expectativas de produtividade apontam para um rendimento de 289,89 arrobas por hectare.

Os números de área e projeções de produtividade e produção para o algodão 2022/23 foram trazidos pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta segunda-feira (5). Os dados referem-se ao nono levantamento e constam no relatório mensal de Oferta & Demanda.

A área destinada ao algodão 2022/23, conforme o Imea, ao se comparar com o levantamento anterior apresenta um incremento de 3,61%.

O instituto destaca ainda que o percentual de incremento, que resultou no crescimento observado, foi verificado nas áreas de primeira safra da fibra, visto “cotonicultores estavam visando ter um maior percentual de áreas semeadas dentro das condições consideradas ideais para a cultura”.

De acordo com o Imea, as condições climáticas em Mato Grosso estão contribuindo para o bom desenvolvimento das lavouras, em especial as semeadas fora da janela considerada ideal.

Diante disso, no que tange à produtividade média para o estado, espera-se um rendimento de 289,89 arrobas por hectare, 16,96% superior ao registrado no ciclo passado e 4,18% maior que o último relatório.

Quanto a produção, diante do reajuste positivo nas estimativas de área e produtividade do algodão, espera-se que sejam colhidas 5,22 milhões de toneladas de algodão em caroço e 2,17 milhões de toneladas de pluma, volumes 19,13% e 19,77% maiores que o consolidado da safra passada, respectivamente.