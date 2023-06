Jardim Iguassu recebe Gabinete Itinerante de Thiago Silva

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) convida toda a população do Jardim Iguassu e região para participar neste sábado (10), das 8h às 12h, do seu projeto Gabinete Itinerante, que ocorrerá no Centro Comunitário do bairro, ao lado do Posto de Saúde.

O parlamentar realiza a ação com o objetivo de aproximar a população de seu mandato eletivo, dando voz e vez para a comunidade rondonopolitana. Junto de sua equipe, o deputado fará o atendimento individualizado dos moradores e receberá as solicitações e reivindicações de melhorias para a região e o município.

“É o nosso dever enquanto homem público estar junto da comunidade, e estamos comemorando 10 anos do Gabinete Itinerante, trazendo serviços gratuitos, atendimentos e principalmente resultados em benefício da comunidade. Convido toda a população para se fazer presente no projeto, que já se tornou uma referência em todo o Estado”, disse.

Todas as demandas solicitadas e apresentadas pela população serão encaminhadas pelo deputado ao Poder Executivo Estadual para as devidas providências. O atendimento será realizado na Avenida São Sebastião, esquina com a rua Jacuí, ficando ao lado do Posto de Saúde da Família do Jardim Iguassu.