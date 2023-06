Jatinho com banda do cantor Tierry faz pouso de emergência após compartimento da aeronave se soltar

O jatinho que levava os integrantes da banda do cantor Tierry precisou retornar a São Luís (MA) e fazer um pouso de emergência, nesta segunda-feira (12), depois que parte do compartimento da aeronave se soltou durante o voo. O incidente ocorreu 20 minutos depois da decolagem.

À reportagem do R7, a assessoria de Tierry informou que todos os músicos passam bem. Na segunda, eles dormiram na capital maranhense e retornavam para Salvador (BA) em um voo comercial nesta terça. O cantor não estava no jatinho no momento do incidente.

Vídeos mostram parte da fuselagem que se soltou em pleno voo e os integrantes da banda em silêncio, ao lado. Nas redes sociais, o próprio Tierry publicou um dos vídeos e escreveu: “Meu Deus”.

Tierry usou o mesmo avião para ir a São Luís, mas, segundo a assessoria, ele optou por utilizar um voo comercial na volta.