Jovem é entubada ainda no local do acidente após batida grave entre moto e carro em Rondonópolis

Um grave acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na noite deste sábado (03) no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua Rosa Bororo, região central de Rondonópolis. Um casal estava na motocicleta, que era pilotada pelo adolescente de 16 anos.

De acordo com a polícia, as primeiras informações repassadas por testemunhas apontam que o condutor do veículo seguia pela rua Rosa Bororo, que é preferencial.

Os ocupantes da moto seguiam pela avenida Rui Barbosa e cruzaram a preferencial. A jovem de 18 anos que estava na garupa teve fratura na perna direita, tornozelo e traumatismo craniano grave. Ela teve que ser entubada ainda no local pelos socorristas do Samu e foi levada ao Hospital Regional.

O adolescente, que estava pilotando, teve várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado à UPA.