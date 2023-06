Jovem é morto a tiros após mexer com namorada de atirador em bar

Um jovem, identificado como Enzio Miguel Alves da Costa, de 20 anos, foi morto a tiros dentro de um bar localizado na rua Cuiabá, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, no domingo (4).

A motivação do crime teria sido porque Enzio mexeu com a namorada do atirador.

De acordo com a polícia, o autor do crime, de 22 anos, estava no local com a sua namorada, de 17, quando iniciou a briga com a vítima.

Em depoimento, a adolescente revelou que o namorado empurrou Enzio porque ele estava brincando com ela e teria tocado em seu ombro.

Ela relata, ainda, que os dois foram separados e, quando já estavam no carro indo embora, seu namorado disse que iria “encher aquele indivíduo de bala”.

Ao chegarem em casa, a menina viu o namorado saindo para procurar Enzio, mas não tinha notado que ele estava com uma arma de fogo em mãos.

Quando ele chegou de novo ao bar, teve uma confusão e, durante a briga, o suspeito atirou contra jovem, momento em que os demais ocupantes do estabelecimento correram.

Após 20 minutos, os rapazes viram o suspeito correndo desarmado e conseguiram capturá-lo por um instante, mas ele se soltou. Após isso, o homem ainda foi detido brevemente por civis que passavam pelo local, quando também conseguiu se soltar e fugir.

Polícia acionada

Policiais militares receberam um acionamento de uma vítima de arma de fogo no endereço. Ao chegarem no local, foram informados que Enzio já havia sido socorrido por populares ao pronto socorro do Hospital Rochdale, onde o óbito do jovem foi constatado.

No local, o médico responsável confirmou aos agentes que a vítima foi atingida três vezes por arma de fogo, sendo um tiro na testa e outros dois na virilha e no tórax.

Algum tempo depois, os policiais localizaram autor do crime no mesmo hospital que Enzio havia dado entrada.

Ele confessou o crime e disse que foi à unidade médica após ter sido agredido por pessoas que queriam vingar a morte da vítima.

Depois de ser apresentado no 5º DP (Osasco), homem retornou ao Hospital Antonio Giglio, onde permanece sob cuidados médicos e escoltado pela Polícia Militar.

Todas as testemunhas reconheceram o suspeito atirando em Enzio em um vídeo do circuito de segurança que flagrou o momento dos disparos.

A delegacia requisitou perícia para o local e exame residuográfico para o indiciado. A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado com agravante por motivo fútil.