Julgamento de Maruan é suspenso e nova data deve ser marcada

O julgamento de Maruan Fernandes Haidar Ahmed, que é acusado de matar o empresário Fábio Batista da Silva, 41 anos, foi suspenso pelo juiz Wagner Plaza, da Comarca de Rondonópolis, nesta segunda-feira (19). A defesa pediu a suspensão até que o recurso que busca a presença física de Maruan no Tribunal do Juri seja verificado.

O crime aconteceu após uma briga por farol alto em um posto de combustível, em 2018. Quase cinco anos depois, Maruan que está preso em Santa Catarina participava do julgamento por videoconferência.

A suspensão foi publicada nesta segunda (19), logo após ser anexada aos autos a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que analisa habeas corpus solicitado pela defesa do réu.

“Durante a oitiva da segunda testemunha de defesa aportou aos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Habeas Corpus 229271/MT, determinando a suspensão de sessão de julgamento em Plenário até que o HC 822.130/MT seja analisado e decidido pela Corte Superior”, diz trecho de decisão.

O julgamento do HC no STJ está agendado para ocorrer entre os dias 20 e 26 de junho. Só depois desse julgamento, poderá ser marcado o Júri Popular.

No entanto, o magistrado argumentou que, considerando que o motivo da suspensão não é resultado de uma solicitação da defesa e que os fundamentos para a prisão processual anteriormente decretada continuam válidos, Maruan continuará preso.

A nova data para o julgamento do réu ainda não foi divulgada.

O CRIME

Fábio Batista da Silva de 41 anos morreu após ser baleado na madrugada de domingo (18/11/2018), em um estabelecimento comercial na avenida Lions Internacional, Vila Aurora, em Rondonópolis – MT.

Conforme informações de testemunhas, a vítima estava em uma mesa no comércio, quando o condutor de uma caminhonete Amarok de cor branca se aproximou e deixou o veículo com o farol alto em direção as pessoas que estavam no estabelecimento.

A vítima foi até o motorista e pediu para ele abaixar o farol, momento em que houve uma pequena discussão e quando a vítima estava retornando para a mesa foi alvejada por um disparo de arma de fogo desferido pelo motorista da Amarok.

Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte. A vítima deixou três filhos menores de idade.