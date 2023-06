Maruan começa a ser julgado em Rondonópolis; família pede justiça pela morte do empresário

Após quase cinco anos do crime bárbaro que chocou Rondonópolis na madrugada do dia 18 de novembro de 2018 e tirou a vida do empresário Fábio Batista da Silva, 41 anos, o julgamento começa a acontecer. Maruan Fernandes Haidar Ahmed está preso em Santa Catarina e participa por videoconferência.

A família da vítima acompanha o julgamento no Tribunal do Júri de Rondonópolis e pede por justiça “Queremos justiça, ele tirou o direito dos filhos de viverem com o pai”, afirmou a ex-esposa da vítima.

Maruan já chegou a ser considerado foragido da Justiça e foi preso durante uma operação em Santa Catarina que tinha como objetivo capturar integrantes de uma organização criminosa suspeita de atuar na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Em outra situação, em 2021, o acusado foi internado após ser ferido em uma troca de tiros em uma conveniência. Um fugitivo da justiça chegou a ser morto na situação.

O CASO

Fábio Batista da Silva de 41 anos morreu após ser baleado na madrugada de domingo (18/11/2018), em um estabelecimento comercial na avenida Lions Internacional, Vila Aurora, em Rondonópolis – MT.

Conforme informações de testemunhas, a vítima estava em uma mesa no comércio, quando o condutor de uma caminhonete Amarok de cor branca se aproximou e deixou o veículo com o farol alto em direção as pessoas que estavam no estabelecimento.

A vítima foi até o motorista e pediu para ele abaixar o farol, momento em que houve uma pequena discussão e quando a vítima estava retornando para a mesa foi alvejada por um disparo de arma de fogo desferido pelo motorista da Amarok.

Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte. A vítima deixou três filhos menores de idade.