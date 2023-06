Um menino de 12 anos morreu afogado no Rio Coxipó, neste domingo (11), na Chácara Paraíso, em Cuiabá (MT).

A equipe do Corpo do Bombeiros foi acionada e após cerca de dez minutos de buscas feitas pelos mergulhadores, os militares encontraram o garoto no fundo da água.

O corpo foi entregue encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Um Boletim de Ocorrência foi registrado.