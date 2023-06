Menino de 7 anos morre após cair de brinquedo em escola

Um menino de 7 anos morreu depois de cair de um brinquedo em um playground da Escola Municipal Jornalista José Carlos Tallarico, em Capão Bonito, no interior de São Paulo.

A Secretaria de Educação de Capão Bonito disse ao R7 que o acidente ocorreu por volta das 17h de quinta-feira (1º), horário em que as crianças costumam deixar a escola.

O jovem André Juliano brincava no playground com outras colegas enquanto aguardava a chegada de familiares. Ele teria escalado até a parte superior do brinquedo e pulado para o chão.

O menino caiu de mau jeito e fraturou o pescoço. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Educação afirmou que o brinquedo foi instalado na escola há pouco mais de um ano e atendia a todas as normas de segurança.

As aulas da Escola Municipal Jornalista José Carlos Tallarico foram suspensas e devem retornar apenas na próxima terça-feira (6).

Profissionais especializados em saúde mental serão enviados à unidade na próxima semana para prestar apoio psicológico aos estudantes e aos familiares de alunos.