Menino de 7 anos morre eletrocutado ao tentar pegar pipa em MT

Um menino identificado como Roger Brayan, de 7 anos, morreu após ser eletrocutado por uma cerca elétrica no Bairro Pedra 90, em Cuiabá (MT). Conforme informações, a criança tentava pegar uma pipa quando recebeu a descarga e ficou presa nos fios energizados.

No Boletim de Ocorrência consta que a Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos. Quando os policiais chegaram no endereço encontraram o menino ainda preso no muro, desacordado e recebendo a descarga elétrica.

Diante da situação, os militares cortaram os fios e, com a ajuda de uma escada, retiraram o menino de cima do muro.

A criança foi encaminhada para uma Policlínica do Bairro, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.