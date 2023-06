Mentiroso, lunático ou Deus?

Perguntaram-me um dia desses (e foi um cristão que formulou a questão): “Cristo é Deus?”, quis ele saber. Não “um” deus, mas o próprio Deus? Não era uma resposta dogmática que ele buscava, nem uma assertiva apenas teológica. Havia uma inquietação em sua voz, não porque não soubesse a resposta, antes porque queria ter uma certeza razoável dela.

A deidade de Cristo só foi tida como dogma a partir do Consilho de Nicéia, realizado em 325. Até ali, uma pequena parte da igreja a questionava. Mas a verdade sobre a natureza singular do Salvador já ecoava na maioria dos corações dos crentes. Ele é Deus! Houve ateus também que afirmaram o mesmo sobre Jesus. Napoleão Bonaparte disse: “Eu conheço os homens; Cristo não é um deles!”

Instiguei meu amigo a pensar sobre o assunto e lhe devolvi com outra pergunta: “caso Deus Se tornasse um homem, que tipo de homem Ele seria?”. A resposta é evidente: Único! E eu pergunto a você, querido leitor, há ou houve na história alguém como Jesus Cristo? Ele subverteu as leis da física, andando por sobre as águas; as da química, tornando água em vinho; as da matemática, ao alimentar milhares de pessoas com poucos pães; as da medicina, curando cegos de nascença, leprosos, aleijados etc.; as da vida, ressuscitando os mortos. Ele dividiu a história da humanidade em “antes e depois de Cristo”.

Não bastasse esse Seu grande poder, Jesus era singular no caráter: reto, amoroso, culto, educado, gentil, cordato, cortes, sublime. Só com os religiosos hipócritas que Ele era rude. Ninguém foi capaz de apontar-lhe uma falha sequer, no Sinédrio (tribunal judeu), na corte de Herodes ou no pavilhão romano diante de Pôncio Pilatos. Ele era um homem santo!

Não bastasse essa Sua singularidade, havia o reconhecimento das pessoas de que Ele era Deus mesmo. Os amigos de Jesus O chamavam de Deus e O consideravam assim. Tomé, o descrente, disse-lhe: “Meu Senhor e meu Deus!” (João 20:28). João, o evangelista asseverou que Jesus Cristo “é o verdadeiro Deus e a vida eterna” (1Jo 5:12). Mesmo os que O conheceram anos depois não puderam fugir desta evidência. O apóstolo Paulo afirmou que Jesus Cristo é “Deus bendito para todo sempre” (Rm 9:5) e, ao escrever para seu colega missionário Tito, declarou que Cristo é “nosso grande Deus e Salvador” (Tt 2:13).

Mas, no final das contas, Jesus Cristo é ou não é aquilo que Ele mesmo disse ser. Ele exigia uma devoção tal de Seus discípulos que, a rigor, só seriam devidas a Deus. “Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim não é digno de mim” (Mt 10:37). Não é qualquer um que pode dizer isso! Quando Felipe Lhe pediu para que lhe mostrasse o Pai, Jesus respondeu: “Felipe, tenho estado convosco tanto tempo e não tendes visto o Pai? Quem vê a mim vê o Pai” (Jo 14:9). E ainda afirmou: “Eu e o pai somos um!” (Jo 10:30).

Os ateus dizem que Jesus Cristo é Deus, seus amigos também o dizem e até Ele próprio o afirmou. Isso pode ser verdade ou mentira. Suponhamos que seja mentirosa a afirmação. Jesus não é Deus. Bom, neste caso, de duas uma: ou Ele sabia ou não sabia que não era Deus. Se sabia, mentiu deliberadamente, o que O torna, então, filho do diabo (que é o pai da mentira). Se não sabia que não era Deus, Jesus era um megalomaníaco maluco. Bem, acredito que Jesus Cristo não é mentiroso nem lunático e, por isso, ELE É DEUS! Você pode aceitá-Lo ou não, mas não pode negá-Lo enquanto Deus.