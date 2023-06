Monte Verde (MG) é finalista do Prêmio Internacional Passaporte Aberto de 2023

Eleito o terceiro destino mais acolhedor do Brasil no prêmio anual Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma Booking, Monte Verde (MG) celebrou, no dia 6 de junho, um novo reconhecimento importante que fortalece a sua consolidação como uma das principais rotas do turismo nacional na atualidade. O distrito de Camanducaia foi confirmado entre os quatro finalistas da categoria Destino Turístico Responsável no Prêmio Internacional Passaporte Aberto deste ano, que terá todos os seus vencedores conhecidos em uma cerimônia marcada para o dia 4 de setembro, no Panamá.

Este é o segundo ano consecutivo que o prêmio coloca Monte Verde entre os finalistas. Em 2022, a MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) foi finalista na categoria Organismo Colaborador desta premiação promovida pela Organização Mundial de Periodismo Turístico (OMPT).

Neste ano, o distrito mineiro concorre ao prêmio de ‘melhor destino turístico responsável’ junto com Pirenópolis (GO) e os municípios de Miches e Sosua, ambos da República Dominicana. Em seu site oficial, a OMPT explica que essa categoria do Passaporte Aberto “busca reconhecer a evidência dos laços de solidariedade, comunicação fluída e sustentabilidade entre os atores sociais que compõem o ambiente natural, patrimonial e o contexto” de um destino que, com essas características, promove o turismo responsável.

Outras premiações

Este ano, Monte Verde já foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, como um dos destinos mais acolhedores do país no Traveller Review Awards. O distrito conquistou a terceira posição, atrás apenas de Porto de Galinhas (PE) e de Penedo (RJ). Em 2022, Monte Verde foi o primeiro colocado do ranking nacional e o 6º no mundial, sendo o único representante brasileiro no top 10. Para completar, em 2020, já havia obtido um 9º lugar entre as localidades turísticas mais hospitaleiras do planeta.