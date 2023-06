Morre segunda vítima de ataque a tiros em escola de Cambé, no Paraná

Luan Augusto, de 16 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (20). Ele é a segunda vítima do ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná. O estudante estava internado em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina (PR), após ser baleado na manhã desta segunda (19).

O adolescente era namorado de Karoline Verri Alves, de 17, a primeira vítima que veio ao óbito no local do crime. De acordo com as equipes médicas, o projétil estava alojado na cabeça do rapaz, que não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do secretário da cidade, o atirador é um ex-aluno e tinha ido à instituição para retirar um histórico escolar. O rapaz foi detido após os disparos e foram encontradas cerca de 40 munições.