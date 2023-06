Motociclista que morreu na estrada da região do Carimã trabalhava no CRAS

O motociclista identificado como Agostinho Batista de Morais de 57 anos que morreu após um acidente, na tarde deste domingo (11), na estrada da região do Carimã, em Rondonópolis (MT) prestava serviços para a Prefeitura da cidade.

O prefeito José Carlos do Pátio publicou uma nota de pesar lamentando a morte do funcionário.

Conforme informações a vítima estava em uma moto Suzuki, seguindo para a cidade quando provavelmente perdeu o controle da direção e caiu. Ainda conforme informações, a vítima teve um trauma na face e morreu ainda no local.

NOTA DE PESAR

Com muita tristeza, recebi no final da tarde de hoje a notícia do falecimento do senhor Agostinho Batista de Moraes, vítima de um trágico acidente na região rural da cidade.

Agostinho era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para o Município, lotado no CRAS do Bairro Ana Carla.

Sempre muito atencioso e dedicado em suas funções, tinha como uma de suas características o sorriso no rosto e a disponibilidade em ajudar a todos.

Neste momento, rogamos a Deus que venha confortar todos os familiares, amigos e colegas de trabalho que lamentam a partida de um grande companheiro, que com certeza deixará muita saudade.