Motorista é preso transportando 22 quilos de cocaína em rodovia estadual

Policiais militares da 5ª Companhia Independente, com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), apreenderam, na terça-feira (13), 22 quilos de cocaína, na MT-020, no município de Canarana-MT. Na ação, um homem, de 33 anos, foi preso por tráfico ilícito de drogas.

As equipes receberam informações anônimas, por meio do 190, de que um homem, em um veículo Hyundai HB20, cinza, chegaria ao município com uma grande quantidade de entorpecentes escondida em um compartimento do carro.

Imediatamente, os militares realizaram uma barreira na rodovia e identificaram a chegada do suspeito. Durante abordagem, o homem apresentou um certo nervosismo e informações desencontradas.

Em busca veicular, as equipes logo perceberam um forte odor de entorpecentes. Embaixo do painel do carro, estavam escondidos 12 tabletes de cocaína. Além disso, com o suspeito, foi apreendida uma mala contendo R$ 4,3 mil em espécie.

Posteriormente, aos militares, o homem afirmou que foi contratado em Palmas, no Estado do Tocantins, onde trabalha como motorista de aplicativo, para levar o carro de Cuiabá à Vila Rica e que receberia R$ 6 mil pelo transporte.

O homem ressaltou ainda que não sabia sobre os entorpecentes escondidos no veículo. O suspeito, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.