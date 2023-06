MT Hemocentro intensifica agenda de coletas de sangue neste mês

No mês em que se celebra a campanha Junho Vermelho, de incentivo à doação de sangue, o MT Hemocentro intensifica as coletas e sensibiliza novos parceiros e doadores. O mês de conscientização também engloba o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado anualmente em 14 de junho.

De acordo com a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, a unidade especializada precisa de mais doadores fidelizados e está aberta a parcerias durante todos os meses do ano.

“O mês de junho é muito especial para nós, porque é a ocasião em que homenageamos os doadores de sangue, que salvam vidas todos os dias. Uma doação pode salvar até quatro vidas. Mas, neste momento, reforçamos a importância do engajamento de doadores e parceiros durante todos os meses do ano”, enfatizou a gestora.

O banco de sangue preparou uma agenda intensa para junho. Nos sete primeiros dias do mês, o MT Hemocentro contará com a parceria da 13ª Brigada Motorizada do Exército, que já realizou diversas ações de solidariedade junto ao banco de sangue. Nos dias 6 e 7 de junho, a unidade realizará uma coleta externa no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) de Várzea Grande.

No dia 10, ocorrerá a 5ª Corrida pela Vida, que é realizada em Cuiabá pelo Instituto Brasil Central e oferece gratuidade nas inscrições de doadores de sangue.

Com o apoio da madrinha e primeira-dama Virginia Mendes, o MT Hemocentro receberá a solidariedade da Polícia Militar, da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap) e da Unidade de Ações Sociais e Apoio às Famílias (Unaf) durante os dias 12 e 16 junho.

No dia 14, em que é celebrado o Dia do Doador, a unidade realizará coleta em parceria com a Telemont e receberá o carinho da Propedia, empresa que presenteará os doadores do dia.

Entre 9 e 23 de junho, também ocorrerá a Campanha Nacional de Doação de Sangue da Igreja Universal, para mobilização de coletas entre os fiéis. Já nos dias 21, 22 e 23, o MT Hemocentro estará no 7º mutirão do consumidor de Várzea Grande.

A unidade ainda receberá servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) no dia 26 e colaboradores da Concessionária de Aeroportos (COA) nos dias 27 e 28 de junho. Já nos dias 29 e 30, haverá coleta em parceria com o grupo de pesca esportiva “Pescador Até no Sangue” e, no dia 30, o trote solidário entre alunos de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Com o Hemobus, unidade móvel do MT Hemocentro, o banco de sangue coletará doações em Feliz Natal entre os dias 13 a 15, em Rondonópolis e em Vera entre os dias 20 a 22 de junho.

Como doar?

Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento neste link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (whatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.

No interior do estado, as doações podem ser feitas nas Unidades de Coleta e Transfusão, localizadas nos seguintes municípios: Juína, Juara, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sinop, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Sorriso.