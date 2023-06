Mulher é encontrada morta, nua e com sinais de agressão em terreno abandonado em MT

Uma mulher em situação de rua, identificada apenas como Alexandra, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (9), na Avenida da Prainha, em Cuiabá (MT). Conforme informações, o corpo da vítima estava sem as roupas e apresentava sinais de espancamento, com várias lesões na cabeça. Tudo indica que ela foi assassinada com golpes de bloco de cimento.

O corpo foi encontrado em um terreno com construções abandonadas em frente a um supermercado.

Conforme informações do delegado da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Hércules Batista, as roupas da vítima foram colhidas e estavam sujas de sangue, assim como o bloco de cimento, provavelmente utilizado no crime. Ela não tinha nenhum documento de identificação.

Um homem, também em situação de rua, foi visto por testemunhas arrastando o corpo dela do local do crime. Ele foi detido e encaminhado à DHPP para averiguação.

A equipe da Politec esteve no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.