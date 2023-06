Mulher é enforcada até a morte e namorado é preso em flagrante

Uma mulher identificada como Fátima Evanilda Pereira, de 49 anos, foi assassinada no bairro São Miguel, nesta segunda-feira (19), em Cáceres (MT). O suspeito é o namorado dela, de 33 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar ainda no local do crime. Os policiais flagraram o momento em que o criminoso estava estrangulando a mulher.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a PM recebeu uma denúncia anônima, informando que uma mulher estava gritando por socorro dentro de uma casa.

Ao chegar no endereço, a PM teve que arrombar o portão da residência para conseguir entrar.

No local, os policiais informaram que flagraram o homem estrangulando a vítima.

Segundo as informações, o homem estava em cima do corpo da mulher pressionando o pescoço dela.

Os policiais deram voz de prisão e detiveram o indivíduo em flagrante.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou a morte de Fátima. O caso foi registrado como feminicídio.

A Polícia Civil investiga o crime.